Manchester United manda retirar imagem de Cristiano Ronaldo do estádio

A relação entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United parece ter chegado mesmo ao ponto de não retorno.

O clube inglês terá mandado retirar, esta quarta-feira, as lonas com a imagem do jogador português, que estão presas no exterior do estádio de Old Trafford.

Se duvidas houvesse em relação à posição d Manchester Unites sobre a polémica entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, transmitida na íntegra hoje e amanhã, estas ficaram dissipadas.

Sublinhe-se que toda a controvérsia ocorre num momento em que o jogador está não no clube inglês mas ao serviço da seleção, na preparação para o Mundial, que começa no domingo no Qatar.

No entanto, CR7 não está presente no treino desta quarta-feira, devido a uma indisposição gástrica que o manterá também afastado do relvado no jogo amigável de amanhã, contra a Nigéria.