Jovem de 24 anos detido por tentativa de homicídio junto a estabelecimento de diversão noturna

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) através da DIC de Portimão, por suspeitas de homicídio na forma tentada.

Os factos ocorreram em Lagos no mês de setembro, junto a um estabelecimento de diversão noturna, escreve a autoridade em comunicado.

No decurso de uma disputa entre a vítima e o agressor, "este tirou uma navalha com cerca de 7 centímetros de lâmina que transportava no bolso das calças e desferiu-lhe um golpe corto-perfurante na região ilíaca, causando abundante sangramento", lê-se na nota.

A vítima, que sobreviveu graças à intervenção dos serviços de emergência médica, teve de ser internada e de receber uma intervenção cirúrgica.

A investigação desenvolvida permitiu a recolha de indícios probatórios relevantes, assim como a detenção do autor, que será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lagos para aplicação de eventual medida de coação.