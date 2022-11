Cimeira do Clima no Egipto

Até os polícias pegam neles ao colo com imenso cuidado, achando que ficam assim com mais provas de activismo.





por Pedro d'Anunciação,

A Cimeira do Clima, realizada na Egipto, merece-me sobretudo observações por causa da democracia e dos direitos humanos.

A verdade é que eu tenho muita confiança na democraticidade de muitos dos presentes, a começar pelo que é tido como principal organizador, o secretário-geral da ONU. E não vejo lá as figuras antidemocráticas mais óbvias, como Trump, Putin, Bolsonaro, Kim, Jinping, Maduro ou Meloni (para referir alguns dos mais conhecidos, felizmente todos pouco espertos). E sei que o Ocidente presa mais as ditaduras Militares no Islão, do que as democracias integristas (que foi o resultado no Egipto quando se tentou ali a democracia). Então porque se aturam por cá antidemocratas, mesmo eleitos

Bom e sem riscos é o papel desenvolvido cá pelos estudantes que protestam pelo assunto. Até os polícias pegam neles ao colo com imenso cuidado, achando que ficam assim com mais provas de activismo.