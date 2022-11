Taxa de inflação com nível recorde de 10,6% em outubro

As maiores taxas anuais foram registadas na Estónia (22,5%), Lituânia (22,1%) e Hungria (21,9%) e as menores em França (7,1%), Espanha (7,3%) e Malta (7,4%).





A taxa de inflação homóloga na zona euro atingiu, em outubro, um nível recorde de 10,6%, 0,1 pontos abaixo do inicialmente estimado, já na União Europei fixou-se no novo máximo de 11,5%, revelou o Eurostat.

As maiores taxas anuais foram registadas na Estónia (22,5%), Lituânia (22,1%) e Hungria (21,9%) e as menores em França (7,1%), Espanha (7,3%) e Malta (7,4%).

Em Portugal, a inflação chegou aos 10,6% em outubro, em linha com a da zona euro, valor que se compara com os 9,9% de setembro e os 1,8% do mês homólogo de 2021.

A taxa de inflação na zona euro tem vindo a acelerar desde junho de 2021, principalmente devido à subida dos preços da energia, e a atingir valores recorde desde novembro de 2021.