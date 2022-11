Efemérides de 18 de Novembro (2022)

2017 - Investigadores concluíram há 5 anos que nos dias anteriores à votação do referendo sobre o Brexit, centenas de contas falsas no Twitter com origem russa tentaram influenciar a decisão da saída do Reino Unido da União Europeia.





1783 Foi criada há 239 anos a Lotaria Nacional, pela Misericórdia de Lisboa, concedendo 12% dos lucros aos Hospitais Reais dos Enfermos e dos Expostos.

1976 O Parlamento espanhol aprovou há 45 anos a transição para a democracia, após 46 de ditadura franquista.

2004 A equipa de comissários de Durão Barroso (n.1956) foi eleita há 18 anos no Parlamento Europeu.

2005 Uma explosão atingiu há 17 anos a patrulha da missão portuguesa no Afeganistão e causou a morte de um militar.

2006 O então primeiro-ministro britânico, Tony Blair, admitiu pela primeira vez, há 16 anos, que a invasão do Iraque por tropas inglesas e norte-americanas, também apoiada por Barroso, fora um desastre.

2016 Um grupo de cardeais conservadores que resolveu ignorar as posições de Cristo manifestou publicamente preocupação há 6 anos com os ensinamentos do papa Francisco, acusando o pontífice de heresia.

2021 Um juiz dos EUA exonerou há 1 ano dois homens pelo assassinato de Malcolm X em 1965, dizendo que eles foram "injustamente condenados".