Grávida que morreu à chegada do hospital das Caldas da Rainha tinha tido acidente de viação

Uma mulher grávida, de 35 anos, morreu, na quarta-feira, no Hospital das Caldas da Rainha.

A mulher terá sofrido uma paragem respiratória, depois de ter sentido uma dor nas costas, que a fez ligar para o 112, segundo a SIC Notícias.

Já segundo o Correio da Manhã, a mulher tinha sofrido, há cerca de duas semanas um acidente de viação, que a levou a ser, na altura, transportada para o hospital. Desconhece-se, contudo, se essa ocorrência influenciou o agravamento do seu estado, sendo isso algo que só a autópsia poderá revelar.

A grávida poderia ter sido transportada para o Hospital de Torres Vedras, contudo, os serviços de obstetrícia estavam encerrados.

De acordo com o Centro Hospitalar do Oeste, do qual fazem parte as Unidades de Torres Vedras e a Unidade das Caldas da Rainha, em declarações ao Notícias ao Minuto, a mulher transportada para o Hospital das Caldas da Rainha, onde "deu entrada em transporte de emergência já em manobras de suporte avançado de vida".

O óbito terá sido declarado "na chegada" à unidade hospitalar, pelo que a ocorrência foi tratada como "externa" ao Hospital das Caldas da Rainha.

O Centro Hospitalar do Oeste lamenta a morte da grávida mas descarta qualquer tipo de responsabilidades no caso.