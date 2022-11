Corpo encontrado em valeta em Silves

Homem apresenta lesões compatíveis com um atropelamento.





O corpo de um homem, com cerca 70 anos, foi encontrado, esta sexta-feira, numa valeta junto ao cemitério de Algoz, no concelho de Silves.

O homem apresentava ferimentos compatíveis com um atropelamento, segundo o Correio da Manhã, pelo que as autoridades suspeitam da fuga do condutor.

A investigação das circunstâncias da morte está a cargo do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR e o corpo será recolhido pelos bombeiros de Silves.