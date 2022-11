Mortalidade em Portugal aumentou em outubro

No mês passado foram registados 9.495 óbitos, o que representa uma subida face aos dados de setembro, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados, divulgados esta sexta-feira, dão conta de que houve um aumento de 8,7% nos óbitos, que somam agora um total de 102.272 mortes de janeiro a outubro de 2022, menos 1.036 do que no mesmo período do ano passado.

Também foram registadas mais mortes associadas à covid-19 no mês de outubro, 217, mais 17,9% do que em setembro, o que representa 2,3% do total de óbitos.

Relativamente aos nascimentos, o INE registou 7.620 nados-vivos, mais 5,2% do que no período homólogo de 2021.

Até setembro deste ano já tinham sido registados 61.678 nascimentos, o que não é suficiente para tornar positivo o saldo natural da população portuguesa.

O INE destaca também o aumento de casamentos em 2022. Até setembro deste ano foram celebrados 28.989 matrimónios, mais 6.979 do que no mesmo período do ano passado.