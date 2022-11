Costa diz que "cada cêntimo" do PRR tem de ser usado "transparência" e "eficiência"

O primeiro-ministro alertou, esta sexta-feira, para a importância do bom uso de “cada cêntimo” do Plano de Recuperação e Resiliência.

"A nossa responsabilidade é que possamos utilizar cada cêntimo com toda a transparência, toda a responsabilidade e com a máxima eficiência de que cada cêntimo aplicado se transforma mesmo naquilo que são os objetivos fixados, neste caso, vencer a exclusão, combater a pobreza, e termos comunidades com maior coesão social", afirmou António Costa, no Porto, na apresentação do Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas da Área Metropolitana do Porto.

O primeiro-ministro fez questão de frisar que ninguém perdoará se os objetivos do Plano não forem atingidos.

Costa lembrou também que no Porto existem já 12.310 candidaturas aprovadas para pessoas e entidades num valor total de 839 milhões de euros, 267 milhões são destinados a um conjunto de investimentos às vulnerabilidades.

E salientou 13 dos projetos aprovados, que fazem parte dos cuidados de saúde primários, onde se destacam cinco novos centros de saúde e dois de unidades de cuidados continuados.

O chefe de Governo sublinhou ainda a ambição coletiva de combate à pobreza, destacando a necessidade do aumento do salário mínimo como umas das medidas essenciais para esse objetivo urgente, pois o limiar da pobreza está acima está 31% acima daquilo que era em 2015.