26 de novembro 2022 às 12:35

Adepto do País de Gales morre no Qatar. Acompanhe tudo sobre o Mundial

Kevin Davies, um adepto do País de Gales, morreu na sexta-feira enquanto acompanhava a equipa no Mundial do Qatar, confirmou a Federação Galesa de futebol. O homem encontrava-se no Golfo Pérsico, com o seu filho, para assistir aos jogos da sua seleção. Acompanhe todas as informações sobre o Campeonato do Mundo.