23 de novembro 2022 às 13:50

Alemães taparam a boca antes do apito inicial. Acompanhe tudo sobre o Mundial no Qatar

Mais um dia de Mundial, mais um protesto. Os alemães não se deixaram intimidar pelas sanções desportivas e os jogadores taparam a boca como sinal de protesto contra o desrespeito dos Direitos Humanos no Qatar, no jogo da primeira jornada do grupo E contra o Japão. Fizeram "barulho" mesmo sem falar. Acompanhe todas as informações sobre o Campeonato do Mundo.