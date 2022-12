10 de dezembro 2022 às 13:50

Cristiano Ronaldo volta a ficar no banco frente a Marrocos. Acompanhe tudo sobre o Mundial

O selecionador já revelou os titulares para o jogo de hoje, frente a Marrocos. Cristiano Ronaldo volta a ficar no banco e Rúben Neves substitui William Carvalho, no onze inicial do jogo passado. Recorde aqui quais os jogadores que vão entrar em campo às 15h. Acompanhe tudo sobre o Mundial