28 de novembro 2022 às 18:15

Fernando Santos faz três alterações no Onze inicial. Acompanhe tudo sobre o Mundial

A seleção nacional joga esta segunda-feira contra o Uruguai, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial, no Qatar2022, e Fernando Santos realizou três alterações no Onze inicial em relação ao jogo contra o Qatar. Neste momento, a seleção já entrou em campo para fazer o aquecimento.