4 de dezembro 2022 às 17:12

França apurada para os quartos de final. Acompanhe tudo sobre o Mundial

A França, atual campeã do mundo de futebol, apurou-se este domingo para os quartos de final do Mundial 2022, disputado no Qatar, depois de ter vencido a Polónia por 3-1. Acompanhe tudo aqui.