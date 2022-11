24 de novembro 2022 às 18:00

Portugal ganha ao Gana por 3-2. Acompanhe tudo sobre o Mundial no Qatar

A seleção nacional ganhou ao Gana no jogo de estreia de Portugal no Mundial no Qatar. Golos de Cristiano Ronaldo, João Félix e de Rafael Leão. Acompanhe todas as informações sobre o Campeonato do Mundo.