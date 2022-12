2 de dezembro 2022 às 15:00

Portugal perde com a Coreia por 2-1. Acompanhe tudo sobre o Mundial

Portugal perdeu com a Coreia do Sul em jogo da terceira jornada da fase de grupos do Mundial. Com a qualificação para os oitavos garantida, Fernando Santos fez várias mexidas na equipa. Diogo Dalot, António Silva, Matheus Nunes, João Mário, Vitinha e Ricardo Horta, que fez o 1-0 aos 5', foram as novidades. Aos 27', Coreia conseguiu igualar com golo de Kim Young-Gwon e aos 90+1 Hwang Hee-Chan fez o 2-1. Acompanhe tudo aqui.