Carlos Costa e Centeno cavam fosso entre Direita e Esquerda

por Sónia Peres Pinto e Joana Mourão Carvalho

O livro de Luís Rosa – O Governador – prometia ser mais um episódio de ajuste de contas entre o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o então ministro das Finanças e seu sucessor no cargo, Mário Centeno, mas rapidamente tornou-se numa arma de arremesso entre a esquerda e a direita, mobilizando generais de ambos os lados, e com as baterias e as antiaéreas centradas na figura do então e ainda primeiro-ministro socialista, António Costa.

Desde logo, pela forma violenta como o líder socialista reagiu às primeiras revelações da obra e às acusações atribuídas a Carlos Costa, segundo as quais o primeiro-ministro terá pressionado o governador a manter a antiga acionista de referência do BIC_na administração deste banco, uma vez que se tratava da «filha do Presidente de um país amigo de Portugal». António Costa reagiu prontamente e assumiu publicamente que, tendo conversado com Carlos Costa e não tendo este nem se retratado nem pedido desculpa, deu instruções ao seu advogado para agir judicialmente no sentido de repor a sua honra e o seu bom nome.

E foi neste contexto de tensão aberta entre o primeiro-ministro e o antigo governador que decorreu a cerimónia de lançamento do livro, à qual, desconsiderando a posição do primeiro-ministro, se juntaram os ex-Presidentes da República Ramalho Eanes e Cavaco Silva, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, vários ministros dos Governos liderados pelos dois últimos, além do presidente do PSD, Luís Montenegro, e do também ex-líder dos sociais-democratas, Luís Marques Mendes, a quem coube a apresentação da obra e o lançamento de mais uma ‘bomba’ para já atiçada fogueira (ver texto nas págs. 8-9).

Ao contrário, e face à posição tomada pelo primeiro-ministro, o presidente do Conselho Económico e Social e destacado militante do PS, Francisco Assis, cancelou à última hora a sua participação na cerimónia.

O friso de apoiantes de centro-direita e da direita na Gulbenkian – onde decorreu o lançamento do livro – tornou evidente a clivagem com o Governo liderado por António Costa e a mobilização para a tentativa de construção de uma alternativa de centro-direita.

