Luís Filipe Menezes: "Fui investigado, durante 20 anos, em 35 inquéritos crime sem o saber"

Encontrámo-nos numa cervejaria da Avenida da Liberdade onde já estava com a mulher e o filho de cinco anos. Durante o almoço, falou dos seus hobbies – pratica esqui e adora navegar sozinho –, do pai que está quase a fazer 100 anos e que ainda conduz, e de como tentam passar férias juntos. Não é um homem amargurado e diz que se tem dedicado a pensar o mundo, e que não quer voltar à política ativa, mas também não quer ficar fora da sua intervenção cívica. Recorda que nunca foi arguido em nenhum processo e que ganhou quatro casos de difamação. A versão completa da entrevista pode ser lida no site do Nascer do SOL.

Esteve 20 anos ligado à Medicina....

Mais de 20 com os anos de formação, quase 25.

Então com os 25 anos ligados à Medicina disse numa entrevista qualquer coisa como ‘emociono-me com o cheiro do interior de um hospital’. Sente o mesmo com a Política?

Nem tanto, com sete, oito ou dez anos queria ser médico. Cheguei a escrever isso, vale o que vale, mas as coisas têm de ter um princípio, um meio e um fim e também têm de ter uma história. Mas antes de ser médico quis ser bombeiro, porque em frente à minha casa havia um quartel de bombeiros e achava muita piada àqueles desfiles, àqueles fardamentos. Quando comecei a ter um pouco mais de consciência da vida, da realidade – vivia numa pequena vila de província, a 50 quilómetros do Porto – quis ser médico.

Qual era essa província?

Ovar, que era a vila central, entre aquilo que eram as duas metrópoles da época. Hoje só há uma, porque a outra já não tem a mesma força que tinha: Aveiro e Porto. Fui para Medicina muito cedo, porque Oliveira Salazar tinha uma lei que permitia que se fizesse os quatro primeiros anos de escolaridade em dois. Fui para o Porto uma criancinha, com 15 anos e entrei em Medicina. Fiz 16 anos depois de já estar na faculdade. Essa ligação à medicina tem muito de sentimental, muito de afetivo e daí esse cheiro, toque ou visão nos emocionar ou de nos fazer interrogar sobre se fizemos bem em termos parado uma carreira que amávamos. Em relação à política, entrei muito deslumbrado como todos da minha geração, no pós 25 de Abril, uns para a esquerda, outros para a direita. Mas a sério na política só entrei depois na década de 90, quando Cavaco Silva me convenceu a vir de Paris para Lisboa.

O que fazia em Paris?

Era médico.

Médico pediatra?

Era médico pediatra na neurologia infantil e provavelmente nunca mais voltaria a Portugal, quer dizer vinha cá todos os anos.

Na perspetiva de viver?

Sim, tive um acidente de percurso que me trouxe para a política. Em 91 entrei para o Governo e por razões objetivas e legais suspendi a prática da Medicina e acabaram-se os 20 anos de ligação à medicina. Em relação à política e à questão que me colocou é evidente que há coisas que tenho saudades. Entrei para a política muito entusiasmado. Vim com um enorme entusiasmo, com enorme ilusão, cheio de boas intenções. Hoje estou relativamente dececionado em relação ao estado do meu país, considero-o um país magnífico, mas ao estado do nosso sistema político, ao estado do projeto que acreditei e ainda acredito da União Europeia, sinceramente o que mais me choca e me retira essa emoção – ao contrário do que tenho com a Medicina – é que tenho muitas reticências quanto às correntezas do atual funcionamento daquilo que é elementar na democracia que é o nosso Estado de Direito. Acho que o nosso Estado de Direito, neste momento, deixa muito, muito a desejar, no que diz respeito a direitos, liberdades e garantias de jornalistas, de cidadãos individuais, até de agentes políticos.

Isso traduz-se em quê?

Acho que nunca foi tão difícil como hoje um cidadão individual, por exemplo, defender os seus direitos face à administração pública, face a uma câmara que o persegue num licenciamento urbano, face ao fisco que lhe aplica uma determinada sanção ou que o obriga a pagar um imposto sem permitir a sua defesa e também em relação à sensação que existe na Justiça, de um funcionamento que tem muito de aleatório e circunstancial. Tem-se muita noção que há muita coisa justa, que demora tempo a acontecer e muita coisa injusta que acontece no mundo da Justiça. Isto são pilares básicos do funcionamento de um Estado de Direito. Posso dizer o que aconteceu comigo há pouco tempo, havia um senhor que tinha uma dívida comigo e um contrato verbal com testemunhas vale tanto como um contrato escrito, então quis cobrar essa dívida, não sou rico, não enriqueci na política e isso é manifesto e óbvio, basta ver o tipo de vida que levo e que tenho, apesar de ter sido muito perseguido. Contratei um advogado com quem tinha bastante confiança, quando me sentei à mesa acabou a conversa e desisti de receber a dívida porque foi-me dito que a legislação do país me obrigava a pagar 50% imediatamente ao Fisco, do que putativamente iria receber para poder pôr a ação. Como a ação iria demorar dez ou 12 anos, poderia não a ganhar e, entretanto, tinha que ter pago 50% de uma verba que não tinha para poder protestar uma dívida. Isto não é o funcionamento correto de um Estado de direito.

