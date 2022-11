Sobe para 56 o número de mortos em sismo na Indonésia

Um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter atingiu, esta segunda-feira, a Indonésia, na província de Java Ocidental, na ilha de Java, provocando a morte de pelo menos 56 pessoas.

O novo balanço foi confirmado pela Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres (BNPB, em indonésio), que tem estado a atualizar, ao longo do dia, o número de óbitos e feridos no terramoto. O balanço anterior dava conta de 46 mortes.

Em declarações aos jornalistas, o chefe administrativo de Cianjur, Herman Suherman, disse que os tremores provocaram ferimentos em cerca de 700 pessoas."As vítimas continuam a chegar de muitas áreas. Cerca de 700 pessoas ficaram feridas", reportou Suherman, à Kompas TV.

