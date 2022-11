Efemérides de 21 de Novembro (2022)

1877 O inventor e empresário americano Thomas Edison (1847-1931) apresentou há 145 anos o fonógrafo.

1905 Foi publicado há 107 anos o artigo de Albert Einstein (1879-1955, que acabou nos EUA, que visitara pela primeira vez em 1921 e de que recebera a cidadania em 1940, para escapar à perseguição de judeus na Alemanha nazi, vindo o seu nome a ser associado ao projecto Manhattan de construção da 1ª bomba atómica, depois deplorada pelo seu pacifismo) que apresenta a fórmula da equivalência massa-energia, E = mc².

1960 Portugal aderiu há 59 anos, em plano salazarismo, ao Fundo Monetário Internacional.

1963 O Concílio Vaticano II (1962-65) autorizou há 54 anos o uso da língua de cada país, em vez do latim, nas cerimónias religiosas.

1984 As relíquias de São Francisco Xavier (1506-52), o Apóstolo do Oriente, foram expostas ao público há 38 anos na Sé Catedral de Goa, que apesar de jesuíta navarro esteve ali no Padroado Português.

1991 Portugal solicitou ao Vaticano há 31 anos intervenção sobre o massacre no Cemitério de Santa Cruz, em Díli.

1996 Entrou em vigor há 26 anos o preço fixo do livro em Portugal.

2002 O Parlamento Europeu aprovou há 20 anos a moção que exige o apuramento de responsabilidades pelo desastre do petroleiro Prestige – que atingiu sobretudo Espanha, mas também Portugal.

2006 Os ministros da Cultura do Mercosul aprovaram há 16 anos a inclusão do português, do castelhano e do guarani como línguas oficiais.

2013 Associações e sindicatos que representam os inspetores da Autoridade Tributária e Condições do Trabalho, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), dos Jogos e Segurança Social criaram há 9 anos a Federação Nacional de Inspetores do Estado.

2014 O ex-primeiro-ministro, José Sócrates (n.1957, em funções entre 2005-11), foi detido há 8 anos para interrogatório, no aeroporto de Lisboa, à chegada de Paris, acabando por ficar detido cerca de um ano em Évora.

2020 A Guarda Nacional do Texas foi mobilizada há 2 anos para ajudar o condado de El Paso a lidar com uma crise, à medida que os casos e mortes de COVID-19 aumentavam perante a passividade do então Presidente Trump.