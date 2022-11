Tem uma tatuagem relacionada com Kanye West e está arrependido? Este estúdio remove-a de 'graça'

No âmbito das recentes polémicas relacionadas com Kanye West, um estúdio de tatuagens situado em Londres, no Reino Unido, anunciou uma nova campanha que consiste em remover todas as tatuagens ligadas ao ‘rapper’ de forma gratuita.

Em declarações ao jornal “Evening Standard”, um ex-fã do músico afirmou que ter uma tatuagem dele “não é algo do qual nos devamos orgulhar, tendo em conta os seus mais recentes comentários desagradáveis”.

Os estúdios NAAMA costumam cobrar cerca de duas mil libras, equivalente a cerca de 2300 euros, para este tipo de trabalho.

Ao mesmo jornal, a diretora do estúdio acrescentou que “apesar de todos esperarmos que as tatuagens que fazemos tenham um significado especial, é impossível prever o futuro e a forma como isso pode afetar a nossa perspetiva sobre elas".

“Quando se faz uma tatuagem inspirada em alguém que admiramos e eles começam a fazer manchetes pelas razões erradas, não é exatamente algo que se queira usar”, disse ainda.

O artista tem estado envolto em polémicas, tendo ficando com a sua conta do Twitter suspensa. Na publicação que levou a essa ação, entretanto apagada, o músico terá ameaçado "os judeus", dizendo: "vocês têm estado a brincar comigo e a tentar excluir qualquer pessoa que se oponha à vossa agenda", acrescentando que ele próprio não pode ser antissemita "porque os negros também são na realidade judeus