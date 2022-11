Elon Musk restabelece conta de Donald Trump no Twitter: "O povo falou"

A sondagem, que tinha uma duração de 24 horas, foi produzida pelo próprio com o objetivo de perguntar se o antigo Presidente – que tinha sido suspenso do Twitter por riscos de incitamento à violência, dois dias depois de apoiantes terem invadido o Capitólio – deveria (ou não) regressar à rede social.





Elon Musk, o patrão da Tesla, da SpaceX e agora do Twitter, anunciou no fim de semana que repôs a conta do ex-Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, naquela rede social, após ter realizado uma sondagem.

"O povo falou. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei [A voz do povo é a voz de Deus]," anunciou o magnata, no Twitter.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Com um total de 15.085.458 votos, mais de metade (51,8%) manifestaram ser a favor de Trump de volta ao Twitter, contra os 48,2% que votaram contra.

A decisão de Musk está a gerar alguma controvérsia, uma vez que o multimilionário tinha afirmado, no início deste mês, que o Twitter "não permitirá" que aqueles que tenham sido retirados da rede social por violar as regras regressem à plataforma até que a empresa tenha um processo claro para o fazer.