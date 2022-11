Segurança Social alvo de ataque informático

Os hackers voltaram a atacar e desta vez o alvo foi a Instituto da Segurança Social, a informação foi enviada por email pela informática a todos os funcionários da Segurança Social com um apelo à compreensão e que "cumpram todas ações de proteção que sejam solicitadas".



Ainda não há informação suficiente que permita perceber se houve um acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas. O dia do ciberataque não foi identificado, mas é garantida uma "intrusão intencional e maliciosa na sua rede informática" e no email confirma-se que está a decorrer uma investigação a este incidente.

O Instituto de Informática já tomou as medidas aplicadas nestes casos e conta com o apoio do Centro Nacional de Cibersegurança e da Polícia Judiciária para garantir a segurança do sistema e dos seus dados.