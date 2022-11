Chuva, vento e neve. Vários distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta segunda-feira, céu muito nublado ou encoberto e períodos de chuva, mais frequente e intensa nas regiões Norte e Centro, que poderá ser por vezes forte no litoral a norte do Cabo Mondego.

Devido à previsão de chuva e vento forte, os distritos de Castelo Branco, Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estão hoje e terça-feira sob aviso amarelo.

Nas regiões de Castelo Branco e Guarda há previsões, segundo o IPMA, de queda de neve acima dos 1.400 metros, com acumulação de 1.600 metros, que poderá ser de dois centímetros na Torre da Serra da Estrela.

Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 12h de quarta-feira.