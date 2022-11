PJ detém gangue juvenil que agendou rixa pelas redes sociais

A Polícia Judiciária deteve cinco jovens, com idades entre os 17 e 19 anos, por fortes indícios da prática de crimes de ofensas à integridade física qualificadas, ameaça agravada e detenção e uso de armas proibidas.

Os crimes remontam a dezembro de 2020. “Após terem provocado e desafiado nas redes sociais um grupo rival, decidiram ir ao encontro de alguns membros deste e, munidos de armas de fogo e brancas, agrediram dois deles”, informam as autoridades.

"Na sequência das diligências efetuadas, foi possível determinar que as circunstâncias criminosas tiveram lugar num contexto de violência juvenil mantida entre dois grupos de jovens, oriundos de bairros residenciais situados nos concelhos de Oeiras e Cascais", lê-se no mesmo comunicado.

Como consequência das agressões praticadas pelos cinco arguidos, duas vítimas tiveram necessidade de receber tratamento em meio hospitalar.

Os detidos foram presentes aos serviços do Ministério Público e Tribunal de Instrução Criminal da Comarca de Cascais, para interrogatório Judicial perante as Autoridades Judiciárias, tendo-lhes sido aplicadas medidas de coação de apresentações trissemanais no posto policial da área de residência, proibição de contactos com as vítimas e membros afetos ao grupo das vítimas e ainda proibição de se ausentarem para fora dos limites do concelho de Oeiras, onde residem.