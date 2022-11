Lenda da música cubana Pablo Milanés morre aos 77 anos

É o autor do êxito "Yolanda". Nos anos 90 participou no primeiro disco a solo de Luís Represas. Recorde a colaboração dos dois músicos.





O músico cubano Pablo Milanês morreu, aos 77 anos, depois de duas semanas de internamento, em Madrid.

Pablo Milanês não resistiu às infeções constantes, resultado de uma “doença hemato-oncológica” que o levaram a mudar-se para a capital espanhola, avança a sua agência em comunicado.

Pablo Milanés é o autor de êxitos como “Yolanda” e continua a ser uma das vozes cubanas mais conhecidas no mundo, com mais de 40 álbuns lançados e uma carreira reconhecida internacionalmente. Venceu o Grammy Latino de Excelência Musical e o Prémio Nacional de Música de Cuba, foi também o fundador do movimento da Nova Trova Cubana com outras artistas conceituados como Noel Nicola e Silvio Rodriguez.

Nos anos 90 teve uma participação no primeiro disco a solo do músico português Luís Represas.