Chico Buarque regressa a Portugal em 2023

Cantor deverá receber em mãos Prémio Camões, com que foi distinguido em 2019.





O cantor brasileiro vai fazer uma temporada de concertos em Portugal e vai também receber o prémio Camões de 2019 com o qual foi distinguido, as datas estão ainda a ser definidas.

A cerimónia de entrega do prémio estava marcada para 25 abril de 2020, mas foi adiada por causa da covid-19, vale a pena recordar que a data tinha sido escolhida pelo músico e escritor.

O diploma da atribuição do prémio é assinado pelos Presidentes da República do Brasil e de Portugal, mas em 2019 o presidente Jair Bolsonaro disse que poderia não assinar o diploma, pois não estava entre as suas prioridades, deixando essa assinatura para um possível segundo mandato, que sabe-se agora não irá acontecer.

O valor do prémio da maior distinção literária da língua portuguesa é de 100 mil euros e será dividido entre Portugal e Brasil.