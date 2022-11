23 de novembro 2022 às 08:00

Vídeo com as notícias do dia - Manhã 23 de novembro

Acompanhe a atualidade da Europa e do Mundo. Ocidente condena a expansão nuclear do Irão e há dezenas de crianças ainda desaparecidas no sismo na Indonésia. Já no futebol, a Argentina perde e a França começa com o pé direito. Estes são alguns dos destaques nesta manhã de quarta-feira.