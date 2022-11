A vice-campeã do mundo em título empatou a zero no jogo de abertura do grupo F no Mundial. A Croácia, de Luka Modric, era a favorita da partida, mas as duas equipas não conseguiram mais do que um empate sem golos, somam agora um ponto.

Este foi o segundo encontro das duas seleções, o primeiro foi em 1996 e acabou igualmente em empate, mas por 2-2.

A seleção marroquina não perde há seis jogos e a croata há sete.

A Bélgica e o Canadá também fazem parte do grupo F.