Turquia fez 471 ataques ao Iraque e curdos da Síria desde domingo

O Governo da Turquia organizou uma operação militar contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão e das milícias Unidade de Proteção Populares, atingindo quase 500 alvos, segundo o ministro da Defesa, Hulusi Akar.

“Foram realizados 471 ataques e 254 terroristas foram neutralizados até hoje”, garantiu o ministro turco.

A operação militar recorreu a disparos de artilharia e raides aéreos para atacar as posições do Partido de Trabalhadores do Curdistão (PKK) e das milícias Unidade de Proteção Populares(YPG).

A Turquia acusa os dois movimentos de serem os responsáveis pelo ataque do passado dia 13 em Istambul, mas os mesmos negam a acusação.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, em Londres, os ataques turcos causaram pelo menos 40 mortos.