Maiores de 65 já podem vacinar-se contra Covid-19 na "casa aberta"

A dose de reforço da Covid-19 e a vacina da gripe já estão disponíveis no regime “casa aberta”, comunicou esta sexta-feira a secretária de Estado da Promoção da Saúde.

De acordo com a última informação divulgada sobre a vacinação, mais de dois milhões de utentes já receberam a vacina da Covid-19 e contra a gripe nesta campanha que pretende prevenir as doenças graves associadas à gripe que se costumam registar nesta altura do ano. Dos 2 milhões de vacinados, 1,5 milhões receberam as duas vacinas em simultâneo.

Esta campanha vai durar até dezembro e está disponível em vários centros de saúde.