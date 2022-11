Mulher de 63 anos retirada de dentro de poço em Coruche

Uma mulher de 63 anos foi, na terça-feira, resgatada de um interior de um poço, no qual caiu, no concelho de Coruche.

De acordo com um comunicado esta quarta-feira divulgado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), na sequência do alerta, o Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Coruche e da Equipa de Proteção Florestal (EPF) do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Coruche dirigiu-se ao local, constatando que “a vítima estava no fundo do poço e aparentava evidente desgaste físico e dificuldade em manter-se consciente”.

“Com o auxílio de uma corda, um dos militares desceu no poço até à vítima, onde prestou auxílio imobilizando-a, de acordo com as instruções técnicas da Médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), até à chegada da equipa de resgate dos Bombeiros Municipais de Coruche”, lê-se na mesma nota.

A sexagenária foi depois transportada para uma unidade hospitalar.