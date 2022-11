Efemérides de 24 de Novembro (2022)

1645 Foram criados há 377 anos em Portugal os Terços Auxiliares ou Regimentos de Milícias, na reforma militar que se seguiu à Restauração Nacional, e que desempenharam papel fundamental nas Guerras Liberais, vindo a ter a sua última continuação na Legião Portuguesa salazarista.

1973 Reunião do Movimento dos Capitães há 49 anos na Parede, que daria origem ao MFA, juntou pela primeira vez às reivindicações militares dois novos objetivos: o derrube do regime e a realização de eleições livres.

1975 Foi fundada há 47 anos, na véspera do 25 de Novembro, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que celebrizaria no PREC a ‘moca de Rio Maior’.

1976 Portugal passou a integrar há 46 anos, no último Governo Provisório do pós-25 de Abril (Pinheiro de Azevedo) o Conselho da Europa.

2015 O então PR Cavaco Silva indigitou há 7 anos, aparentemente contrariado, o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa (n.1961), para primeiro-ministro (abrindo assim caminho à chamada ‘Geringonça’).

2018 O Parlamento Europeu proibiu há 3 anos a venda de produtos de plástico de utilização única na UE a partir de 2021.

2021 A equipa informática do Alibaba Group informou há 1 ano privadamente a organização de suporte do software Apache sobre uma vulnerabilidade numa livraria do Java conhecida como Log4j, que permitia a execução de código arbitrário e que era qualificada de ‘severa gravidade’.