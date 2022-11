Autocarro com crianças sofre acidente mas não chama meios de socorro

Só com as crianças já na escola é que foram alertados os meios de socorro. Há 11 feridos a registar.





Um autocarro, que transportava crianças para uma escola em Fafe, despistou-se e embateu num muro, resultando em vários danos, incluindo vidros partidos.

A empresa transportadora foi alertada e enviou uma viatura de substituição, mas os meios de socorro não foram acionados.

As crianças seguiram viagem para a escola, a seis quilómetros do local do acidente, no autocarro de substituição e só aí foram chamados os meios de socorro, escreve o Jornal de Notícias.

No local, estiveram Bombeiros Voluntários de Fafe e vários meios do INEM que assistiram 11 crianças feridas.

A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente e a vereadora da educação do Município de Fafe, segundo o mesmo jornal, está a avaliar o comportamento dos responsáveis da empresa, que decidiram não acionar os meios de socorro logo após o acidente.