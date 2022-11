Onda no Porto de Sines faz 1 morto e 1 ferido grave

Uma onda atingiu as obras de extensão do Molhe Oeste, tendo um trabalhador morrido e outro ficado gravemente ferido. A informação foi avançada pela Administração dos Portos de Sines e do Algarve.

"Esta manhã registou-se um acidente nas obras de expansão do Molhe Leste, obra esta adjudicada à empresa Conduril, que resultou numa vítima mortal e um ferido grave. Uma vaga atingiu um dos equipamentos de trabalho, tendo provocado a queda do mesmo ao mar e originado a morte do condutor do equipamento e causado ferimentos graves noutro trabalhador", esclarece o comunicado.

Os meios de socorro e salvamento estiveram no local a colaborar com a Autoridade Marítima, Autoridade Portuária e Proteção Civil.