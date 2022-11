Joe Jonas podia ter sido o "Homem Aranha"

Joe Jonas esteve muito próximo de dar vida a um dos super-heróis mais famosos da Marvel... contudo, o papel acabou por ser dado a outro ator.

O cantor e ator que ficou conhecido por participar, em 2008, no filme da Disney Camp Rock, com os seus dois irmãos, falou sobre a sua audição para o "Fantástico Homem Aranha", na qual não foi escolhido.

No podcast "Just for Variety", o artista de 33 anos lembrou a desilusão que o assolou em 2012:

"No momento ficas destruído e derrotado. Mas depois percebes que aquela pessoa é brilhante".

O membro da banda Jonas Brothers, da qual faz parte com os irmãos Nick e Kevin Jonas, adiantou que se lembrava de "há anos", candidatar-se "para o 'Homem Aranha': estava muito, muito empolgado e foi o ano em que o Andrew Garfield o conseguiu".

"Obviamente, ele era a pessoa certa", concluiu.

O artista afirmou, contudo que adora "o processo das audições e de te colocares à prova".

Joe Jonas integra atualmente o elenco do novo filme de guerra 'Devotion'.