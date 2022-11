Uruguai empata com Coreia do Sul em mais um jogo sem golos

O jogo Uruguai - Coreia abriu o grupo H do Mundial, onde também está Portugal.

As duas equipas não foram além do empate a zero, num jogo dominado pelo Uruguai, com mais posse de bola, mas que não foi suficiente para fazer estremecer as redes da Coreia do Sul.

Os jogadores do Sporting Sebastián Coates e Manuel Ugarte entraram no jogo, assim como o ex-Benfica Darwin Núñez.

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul viu cartão amarelo por protestos.

O Uruguai e a Coreia do Sul somam agora 1 ponto no grupo H.