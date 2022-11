Qatar abstém-se em votação da Nações Unidas contra repressão ao Irão

Resolução condena a violência contra os manifestantes no país.





O Qatar absteve-se esta quinta-feira numa votação no Conselho de Direitos Humanos da Nações Unidos que condena a violência contra os manifestantes no país.

A resolução — que condena as autoridades daquele país e pede que sejam reunidas provas dos abusos com o intuito de processar os responsáveis — foi aprovada por 25 votos a favor, com seis contra e 16 abstenções.

Recorde-se que o Qatar, que acolhe este ano o Mundial de Futebol da FIFA, está a ser duramente criticado pelas suas violações de Direitos Humanos e ocupa um dos 13 assentos da Ásia-Pacífico no Conselho, tendo sido eleito pela Assembleia-Geral da ONU para um mandato de três anos, de 2022 a 2024.