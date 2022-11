Efemérides de 25 de Novembro

1975 Um dispositivo militar, com base no Regimento de Comandos e superiormente liderado por Ramalho Eanes, opôs-se há 47 anos a uma tentativa de sublevação de unidades militares de extrema-esquerda, fazendo o 25 de Abril regressar às suas intenções democráticas (está por se fazer a História do PCP nesta tentativa gorada de golpe) – e acabando o chamado PREC, que se desenvolveu muito no gonçalvismo.





1510 Afonso de Albuquerque conquistou Goa há 512 anos.

1920 "Tomada da Bastilha", em Coimbra, há 102 anos, operação de assalto e ocupação do Clube dos Lentes, para ali ser instalada a futura Associação Académica.

1922 Abriu há 100 anos a pastelaria Versailles, em Lisboa, uma das últimas míticas que resta na cidade, e agora desdobrada.

1999 A Assembleia Geral da ONU assinalou esta data há 23 anos, proclamando-a o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres (a ironia do Mundial do Catar).

1989 "Revolução de Veludo" na Checoslováquia, há 32 anos, com mais de meio milhão de pessoas, lideradas por Alexander Dubcek, dirigente da Primavera de Praga, em 1968, e por Vaclav Havel, chefe do grupo Novo Fórum, a exigirem a abertura à democracia.

2013 O Tribunal Constitucional decidiu há 9 anos (Governo de Passos), por sete votos contra seis, incluindo o do presidente (contra), Joaquim de Sousa Ribeiro, não declarar a inconstitucionalidade das normas do aumento do horário de trabalho na Função Pública.

2019 A Organização UNESCO ratificou há 3 anos a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa em 5 de Maio.

2020 O Presidente de Argentina, Alberto Fernández, declarou 3 dias de luto nacional e muitos organismos suspenderam as suas actividades habituais pela morte nesse dia de Maradona.

2021 Estreou há 1 ano o primeiro capítulo do documentário "The Beatles: Get Back", onde se mostraram gravações nunca antes vistas feitas para a película de 1970, Let It Be, no Disney+.