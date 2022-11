Detida mulher alemã que fugiu para Portugal com filhos menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quinta-feira, no Algarve uma cidadã alemã, no âmbito do cumprimento de um mandato de detenção europeu, emitido pelas autoridades do respetivo país de origem.

A mulher, de 43 anos, era procurada desde agosto, quando abandonou o país de origem com os filhos menores, contra a ordem jurídica que a obrigava a entregar os filhos ao progenitor.

A mulher e as duas crianças, de cinco e nove anos, "tinham uma vida itinerante, sem qualquer fonte de receita, e foram localizadas numa habitação ocasional, sem quaisquer condições de habitabilidade", informaram as autoridades.

As "crianças estão agora à guarda de uma instituição de apoio a emergência infantil", lê-se no mesmo comunicado da PJ.



A detida já foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, estando a ser avaliadas as circunstâncias para a extradição para a Alemanha da mulher, que até lá fica em prisão preventiva.