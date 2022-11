Giorgia Meloni quer combater o "terrível flagelo do feminicídio"

"Este Governo está na linha de frente para combater a violência contra as mulheres e o terrível flagelo do feminicídio", assegurou a governante, através de uma mensagem publicada no Twitter.





No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala esta sexta-feira, Giorgina Peloni, primeira-ministra de Itália, defendeu que as medidas de combate à violência contra as mulheres devem basear-se em prevenção, proteção e certeza de punição.

"Este Governo está na linha de frente para combater a violência contra as mulheres e o terrível flagelo do feminicídio", assegurou a governante, através de uma mensagem publicada no Twitter.

"Devemos isso às muitas vítimas, muitas vezes sem justiça, e àquelas que ainda são forçadas a sofrer esta barbaridade", referiu a primeira-ministra, acrescentando que "os dados relativos à violência contra a mulher continuam a representar um drama nacional".

I dati che riguardano le violenze sulle donne continuano a rappresentare un dramma nazionale. Come Governo intendiamo incentrare il nostro impegno su tre pilastri d’azione: prevenzione, protezione e certezza della pena.



"Como Governo, pretendemos focar o nosso compromisso em três pilares de atuação: prevenção, proteção e certeza da punição", defendeu.