Encontrado corpo da jovem desaparecida no mar na Póvoa de Varzim

O corpo da rapariga desaparecida na Póvoa de Varzim, onde oito jovens foram arrastados para o mar devido à ondulação forte, já foi encontrado.

As equipas de buscas estão agora a proceder à retirada do corpo.

Recorde-se que a ondulação agitada na Praia da Lagoa, no concelho da Póvoa de Varzim, apanhou de surpresa oito jovens, que estavam junto à linha de água, esta sexta-feira de madrugada, e que acabaram por ser arrastados para o mar. Sete conseguiram sair pelo próprio pé, mas uma rapariga, de 20 anos, ficou desaparecida até o seu corpo ter sido encontrado há momentos pelas equipas de buscas, nas quais participaram também o Exercito e a Força Aérea.

Os oito jovens são militares que se encontravam a frequentar Cursos de formação na Escola dos Serviços.

“Cerca das 5h00, 8 militares, que se encontravam na Póvoa de Varzim, no âmbito da frequência de Cursos de formação na Escola dos Serviços, saíram do estabelecimento de diversão noturna, onde se deslocaram para convívio social, e decidiram ir até junto da linha de água da praia da Lagoa na Póvoa de Varzim”, lê-se no comunicado do Exército enviado às redações, no qual dava conta de que ia abrir uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente.