Países Baixos e Equador empatam e eliminam Qatar do Mundial

Os Países Baixos e o Equador empataram, esta sexta-feira, a um golo, no jogo do Grupo A do Mundial de futebol de 2022, no Qatar.

Não foi preciso esperar muito para que os adeptos ficassem aos saltos, com o golo da equipa europeia logo aos seis minutos, do pé de Cody Gakpo.

Mas ainda antes da primeira parte acabar, os sul-americanos mostraram que também estão presentes em campo, tendo empatado aos 49 minutos.

Na classificação, ambas as equipas lideram com quatro pontos, contra três do Senegal, deixando para último o anfitrião e estreante Qatar.