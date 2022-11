Criança de cinco anos sobrevive a ataque de pitão de três metros

Beau Blake, uma criança de cinco anos, foi esta sexta-feira ataca por um pitão de três metos de comprimento, na Austrália, tendo consigo sobreviver.

A criança estava a brincar perto da piscina, na casa dos seus familiares, quando o pitão de cerca de três vezes o seu tamanho surgiu no meio da vegetação.

A young boy has survived after being bitten by a carpet python and dragged into his backyard swimming pool by the snake | @BaumgartelSteph pic.twitter.com/xBm2fmKGQ1