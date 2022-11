Inglaterra empata com EUA

Os EUA empataram, esta sexta-feira, com a Inglaterra, no jogo da segunda jornada do Grupo B do Mundial2022 de futebol, com os ingleses a adiarem a passagem aos oitavos de final da prova.

Com este resultado, a Inglaterra lidera o Grupo B – com o total de quatro pontos –, seguindo-se o Irão, que hoje venceu os galeses por 2-0, com três, enquanto os Estados Unidos são terceiros, com dois, e o País de Gales fecha o Grupo, com apenas um.