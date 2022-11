Alto Comissariado. Apoiados 218 migrantes da rede desmantelada no Baixo Alentejo

O Alto Comissariado para as Migrações (ACM) atualizou, esta sexta-feira, para 218 o número de migrantes apoiados no âmbito do desmantelamento de uma rede de tráfico de pessoas no Baixo Alentejo.

"Concluídos os procedimentos da avaliação de hoje, as equipas atualizam os números para 218 pessoas referenciadas e 62 encaminhadas para alojamentos de emergência", adiantou o ACM, em comunicado enviado às redações.

Isabel Almeida Rodrigues, secretária de Estado da Igualdade e Migrações, tinha dito anteriormente à agência Lusa que somente 57 dos 334 migrantes alegadamente vítimas da rede de tráfico de pessoas que atuava no Baixo Alentejo tinham aceitado uma solução habitacional proposta pelas autoridades nacionais, sendo que a maioria optou por ficar "na solução habitacional em que estava".

"Estas 57 pessoas continuarão a ser acompanhadas com vista à sua integração em Portugal, pelo que iremos trabalhar com eles nas dimensões do apoio psicossocial, também no fomento da aprendizagem da língua portuguesa, com vista a um encaminhamento mais rápido quanto possível para propostas de empregabilidade", disse a secretária de estado.

Recorde-se que a Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira 35 pessoas pertencentes a uma rede criminosa que contratava trabalhadores estrangeiros para agricultura no Baixo Alentejo, confirmou então à Lusa fonte policial.