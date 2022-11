Mundial: Austrália vence Tunísia

A Austrália venceu, este sábado, a Tunísia por 1-0, naquele que foi o jogo da segunda jornada do grupo D do Mundial 2022, realizado no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah.

O golo veio sem demoras, aos 23 minutos, pelo pé de Mitchell Duke, de 31 anos. Assim, a seleção australiana sobe, à condição, ao 2.º lugar do grupo, com mais dois pontos que Dinamarca (menos um jogo) e Tunísia.

Recorde-se que ainda hoje, franceses e dinamarqueses medem forças, a partir das 16h00, no Estádio 974, em Doha.