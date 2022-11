Três homens feridos em incêndio urbano em Beja

Um incêndio que deflagrou este sábado de madrugada numa habitação, em São Matias, no concelho de Beja, deixou três homens com ferimentos – um deles com gravidade.

À agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o fogo foi dado às 1h57, tendo ocorrido numa casa situada na rua Pedro António Nunes, naquela povoação.

Os três homens têm nacionalidade moldava e foram transportados pelos bombeiros para as urgências do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, adiantou, referindo que o ferido grave sofreu queimaduras de 3.º grau.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o incêndio já tinha sido extinto por populares.