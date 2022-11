Morreu "repentinamente" ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia

Vladimir Makei participou, no início da última semana, numa conferência da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), a aliança militar pós-soviética liderada pela Rússia. Tinha 64 anos.





Morreu, este sábado, Vladimir Makei, ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia. A notícia foi dada por Anatoly Glaz, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citado pela agência noticiosa Belta. Tinha 64 anos.

"Faleceu repentinamente Vladimir Makei, ministro dos Negócios Estrangeiros de Bielorrússia", disse Glaz.

Makei participou, no início da última semana, numa conferência da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), a aliança militar pós-soviética liderada pela Rússia. Estaria ainda reunido, na próxima segunda-feira, com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov.

Moscovo já reagiu à morte repentina de Malei: "Estamos chocados com os relatos da morte do chefe do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Bielorrússia, Vladimir Makei", escreveu porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, no Telegram. "As condolências oficiais serão publicadas em breve", acrescentou.