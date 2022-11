Tensão antes da posse

Por Aristóteles Drummond

Lula da Silva assume dia 1.º de janeiro. Mas precisa ter o aumento do teto de gastos aprovado ainda este ano, pelo Congresso, para ter validade ano que vem. O pedido partiu de cerca de 12 mil milhões de euros para cobrir o auxílio social a 38 milhões de brasileiros durante o ano. Mas em pouco tempo a turma de Lula começou a aumentar o número, alegando outros compromissos de campanha, como aumento real do salário-mínimo. A conta chegou a 40 mil milhões de euros. A proposta entregue está em análise pelos parlamentares e deve ter uma conclusão antes do dia 6 de dezembro para cumprir as votações nas duas casas. Não querem dar um cheque em branco, devendo ficar em algo como que a metade. Mesmo assim, as reiteradas declarações do presidente eleito, de que a austeridade é negar um quadro social adverso, perturbam as cotações em bolsa e câmbio. Os governos latino-americanos mais à esquerda, ao gastarem o que não têm, assustam empresas e fomentam a inflação. A Argentina deve fechar o ano perto de 100% de inflação. Consolida-se a perceção de que hoje a estabilidade política dos países está muito ligada à economia. Desemprego, subemprego, greves, controle de preços, inflação afetam a população e provocam reações em curto prazo. O desafio é a busca do equilíbrio. A semana vai aumentar as pressões para que seja definida a composição dos homens que vão tocar a área económica. O relógio marca e está chegando a hora.

VARIEDADES

• O Brasil está aplicando a quinta dose contra a covid nos idosos. As vacinas são da Pfizer. Máscaras de volta.

• Viviane Senna, que dirige o Instituto Ayrton Senna, voltado para educação dos mais carentes, defende o ensino técnico, preocupada com ‘apagão’ na mão de obra qualificada.

• Governo dos EUA está estimulando investimentos na mineração no Brasil de produtos estratégicos como nióbio, cobalto, lítio, níquel, grafite. A maioria é importante para baterias elétricas e condutores. A primeira empresa a chegar é a TechMet, do sul-africano Brian Menell, para explorar mina de. Lítio no Piauí.

• Lula da Silva fala em defesa da propriedade sem prejuízo de sua função social. O agronegócio interpretou como justificativa para invasões de terras como ocorreram nos governos anteriores do PT.

• Aos 80 anos, Milton Nascimento fez o que seria seu último show de grandes proporções, em Belo Horizonte. Foram 60 mil os que assistiram ao espetáculo.

• João Havelange, o homem que mandou por meio século no futebol brasileiro e depois por décadas na FIFA, esteve envolvido em problemas que não lhe retiram o mérito de ser o pai do futebol-espetáculo e de transformar o esporte em atividade económica relevante no mundo. Não merecia o documentário que apenas enfatiza os seus eventuais erros.

• O governador de Minas, Romeu Zema, que apoiou Bolsonaro, deu entrevista em que disse que quem derrotou o Presidente foi ele mesmo com as polémicas em que se envolveu desnecessariamente.

• Voltado para formar um governo com técnicos e gestores, o governador eleito de São Paulo, Tarcísio Freitas, começa a desagradar o grupo do Presidente Bolsonaro. A aliança que fez com o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, que apoiou Lula, teria irritado o próprio Bolsonaro. Ocorre que o partido de Kassab - PSD - tem uma bancada expressiva no legislativo local.

• A música popular continua a ter baixas. É uma geração que anda pelos oitenta que realmente marcou o país. Esta semana foi Erasmo Carlos, 81 anos, o grande companheiro de Roberto Carlos.

• A mulher de Lula, Rosangela Silva, conhecida como Janja, vai ter uma sala no Palácio do Planalto. Ela tem sido uma presença constante nas reuniões.

• A temporada de viagens ao exterior no Brasil coincide com a baixa na Europa, pois é determinada pelas férias escolares de sessenta dias.A TAP com boa ocupação até março e nas mídias sociais propaganda de hotéis portugueses, como a Rede Dom Carlos, de luso-brasileiros.

Rio de Janeiro, novembro de 2022